Il nuovo look di Justin Trudeau (Di sabato 11 gennaio 2020) Il nuovo look del premier canadese Justin Trudeau Justin Trudeau è tornato dalla sua pausa natalizia in Costa Rica con un nuovo look. Un look che non è certamente passato inosservato: una barba sale e pepe che dona maggiore maturità al primo ministro canadese. Trudeau ha postato una foto su Instagram che lo ritrae pensoso e assorto durante una riunione di lavoro con suoi ministri. Lo scatto, opera del fotografo personale di Trudeau Adam Scotti, ha colpito tutti per via della nuova barba sale e pepe che gli incornicia il volto. I suoi tantissimi fan hanno cominciato a chiedere spiegazioni sul cambio di immagine. L’hashtag #Trudeaubeard è stato postato migliaia di volte su Twitter in Canada. Questo cambiamento suggerisce che intende governare in modo diverso nel suo secondo mandato, iniziato alla fine dell’anno scorso. E Trudeau ha diverse ragioni per voler cambiare ... Leggi la notizia su tpi

