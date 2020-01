Il Fatto: la Juve a cena in Vaticano con la Chiesa mondana e i parlamentari bianconeri (Di sabato 11 gennaio 2020) Sul Fatto Quotidiano la cena di giovedì sera della Juve in Vaticano. La serata era organizzata dall’Associazione parlamentare Agnelli-Juventus club presieduto da Maurizio Paniz. Attorno al tavolo, molti politici e tre pezzi grossi della “Chiesa mondana”, come scrive il quotidiano di Travaglio, quella che piace poco a Papa Francesco. Ovvero l’ex segretario di Stato Tarcisio Bertone, finito nei guai per la ristrutturazione del famoso superattico in Vaticano (socio d’onore del club bianconero), il prefetto della Congregazione delle cause dei santi, Angelo Becciu, e il prefetto della Congregazione per l’educazione cattolica, Giuseppe Versaldi. Tra gli ospiti c’era anche la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, con Nitto Palma, suo capo di gabinetto. Presente anche l’ex presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. Il quotidiano riporta tanti dei ... Leggi la notizia su ilnapolista

