Hockey pista, Lodi e Forte dei Marmi scappano in vetta alla classifica (Di domenica 12 gennaio 2020) Lodi e Forte dei Marmi archiviano la quindicesima giornata della stagione regolare del Campionato d’Hockey pista con grande soddisfazione, mentre le inseguitrici perdono terreno togliendosi punti a vicenda. E’ questa la notizia che emerge dal sabato sera del massimo torneo italiano, nel quale la compagine lombarda e quella toscana sono andate a segno con due belle vittorie. I giallorossi di Resende si sono infatti imposti per 3-2 sul Montebello, grazie alla rete decisiva di Pinto, mentre i rossoblu di Bresciani hanno piegato 4-2 il Trissino venendo trascinati al successo dalle realizzazioni di Ambrosio e Casas; entrambi firmatari di una doppietta a testa. Da registrare poi nella “schedina” dell’A1 v’è sicuramente il 3-4 del Correggio in casa del Breganze, con gli emiliani bravi a scappare nel punteggio contenendo poi il ritorno dei veneti, il ... Leggi la notizia su oasport

