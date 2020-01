Eva Henger diventa una rapper e parla del cannagate in una canzone – VIDEO (Di sabato 11 gennaio 2020) Eva Henger è uno di quei personaggi televisivi che negli ultimi anni ha trovato il modo di lasciare il segno all’interno dei programmi italiani. Tutto è iniziato con il famoso cannagate avvenuto all’Isola dei Famosi: in quell’occasione la Henger aveva accusato Francesco Monte di aver portato della droga all’interno della trasmissione. Una bufera mediatica ha quindi travolto i due protagonisti della vicenda, e per settimane non si è parlato di altro. Contemporaneamente Eva ha iniziato a partecipare alle trasmissioni pomeridiane di Barbara d’Urso, da Pomeriggio Cinque a Domenica Live, passando per Live – Non è la d’Urso, ed è proprio in quest’ultimo programma che la donna ha affrontato anche il dramma con la figlia Mercedesz, che si presumeva fosse succube nella relazione con Lucas Peracchi. Messo in pausa il gossip, in questi ... Leggi la notizia su trendit

