Dietro l'addio di Harry anche la rivalità tra Meghan e Kate (Di sabato 11 gennaio 2020) Il principe 35enne e Meghan, secondo il tabloid, ’tramavano” da mesi il passo, con un piccolo gruppo di amici e di consiglieri oltre Atlantico. Tra questi gli amici americani dell’ex attrice come Keleigh Thomas Morgan, che ne curava gli interessi legali quando lei era una star di Suits e che ora lavora con un’aggressiva agenzie di pubbliche relazioni a Hollywood, Sunshine Sachs.I due avrebbero cominciato a meditare sul passo già a maggio, ma in uno splendido isolamento, senza coinvolgere la Royal Family nè tantomeno il loro staff a Buckingham Palace. Mesi di pensamenti e ripensamenti, poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso: il ‘Christmas portait’ diffuso da Buckingham Palace per Natale, la foto della regina con i suoi più diretti eredi, Carlo, William e il piccolo George. Harry e Meghan, evidentemente convinti che la ... Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : Dietro l'addio di Harry anche la rivalità tra Meghan e Kate - AssoCare : Non è riuscito a vincere la sua battaglia contro il mostro che lo ha divorato lentamente. Gaetano Di Gregorio, Infe… - DavLucia : RT @giuseppenotarn1: @Rebeka80721106 @SalaLettura @vlady_elena @passionecielo @aramis46 @Papryka5 @BiordiVanda @zanzibardy @RosannaAvella @… -