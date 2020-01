Dave Bautista contro Donald Trump: "Sei un ciarlatano e ignorante" (Di sabato 11 gennaio 2020) La star di Guardiani Della Galassia Dave Bautista si scaglia contro il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definendolo ignorante e ciarlatano. Dave Bautista, attore di Guardiani della Galassia, non ha paura di esprimere le proprie opinioni tanto che, nelle ultime ore, ha insultato il Presidente degli USA Donald Trump, definendolo ignorante e un ciarlatano rispondendo a un suo tweet. Nonostante le questioni molto serie che il Presidente deve affrontare in queste ultime settimane (come l'omicidio del leader militare iraniano Qassem Soleimani), Donald Trump trova ancora il tempo per tweetare su frode, corruzione e altre cose che ritiene delle barzellette. Ecco perché Dave Bautista ha deciso di rispondere a tono al Presidente, senza peli sulla lingua: "Messo da parte per un momento ... Leggi la notizia su movieplayer

