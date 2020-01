Chelsea, Lampard: «Abbiamo fissato uno standard con la vittoria di oggi» (Di domenica 12 gennaio 2020) Lampard analizza la bella vittoria sul Burnley: ecco le parole del tecnico del Chelsea alla fine della gara vinta Lampard analizza la vittoria contro il Burnley, arrivata con il risultato di 3-0 per i Blues. Ecco le sue parole. «È una vittoria molto convincente. Ho pensato che Abbiamo giocato molto bene e la prestazione generale è stata superba. Abbiamo giocato con un atteggiamento davvero positivo, in particolare Barkley e Hudson-Odoi. oggi Abbiamo fissato uno standard e sappiamo di non averlo raggiunto di recente». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

