Borderlands 3 come Fortnite, in arrivo Battle Pass e microtransazioni? (Di sabato 11 gennaio 2020) L'assestamento di Borderlands 3 è ormai bello che finito. Il nuovo capitolo della serie targata Gearbox si è fatto attendere a lungo, ma possiamo dire senza troppi rimorsi che il gioco vale la candela. I tanti anni intercorsi tra il secondo capitolo e questo terzo hanno permesso al team di sviluppo di confezionare un prodotto ricco sotto ogni punto di vista, contenutistico e di gameplay. C'è però da dire che c'è un aspetto che non è stato curato come ci si sarebbe potuti aspettare, vale a dire quello della programmazione di contenuti post lancio. Se infatti da una parte il primo DLC ha fatto il suo esordio da pochissimo tempo, c'è da sottolineare come aleggi un velo di mistero su quello che sarà il 2020 di Borderlands 3. Dove andranno a parare gli addetti ai lavori? amazon box="B07QC3TTHR" Borderlands 3 pronto a cambiare: in meglio o in peggio? Le indiscrezioni delle ... Leggi la notizia su optimaitalia

Borderlands come Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Borderlands come