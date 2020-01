Stasera la prima Eclissi Lunare del 2020: le più belle dirette streaming dal Mondo [VIDEO LIVE] (Di venerdì 10 gennaio 2020) Stasera un suggestivo evento astronomico ci attende, la prima Eclissi di Luna del 2020: il nostro satellite sarà protagonista di un’Eclissi penombrale, la prima di una serie di 4 (le successive saranno il 5 giugno, il 5 luglio e il 30 novembre). Il fenomeno astronomico in programma oggi, visibile da Italia, Europa, Australia, Asia, Africa, Canada atlantico e Alaska, durerà circa 4 ore: la Luna entrerà nella penombra alle 18:07, il “clou” dell’evento sarà alle 20:10, e l’uscita dalla penombra avverrà alle 22:12. Durante il massimo, il nostro satellite sarà coperto per circa il 90% della sua superficie dalla penombra della Terra. La Luna piena sorgerà in concomitanza al tramonto del Sole: quando la nostra stella tramonterà a occidente, a oriente si potrà osservare il sorgere della Luna, e dopo circa un’ora l’Eclissi di penombra. Forse non ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

