Sforamento delle polveri sottili in Campania: la deputata Di Stasio presenta interrogazione parlamentare (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto“Gli ultimi dati Arpac sull’inquinamento causato dalle polveri sottili sono più che allarmanti, per questo ho voluto interrogare direttamente il Ministero dell’Ambiente affinché possa illustrarci tutte le azioni che intende intraprendere per contrastare questo fenomeno – dichiara la deputata del M5S Iolanda Di Stasio, che prosegue – la provincia di Napoli è quella più colpita, una maglia nera che deve fare non solo riflettere, ma deve far agire tutti gli enti preposti affinché le giornate di Sforamento si riducano fino ad annullarsi”. “In una terra come la nostra, che combatte quotidianamente contro i gravissimi danni alla salute causati dall’inquinamento ambientale, è necessario ridurre al minimo le cause, iniziando da quelle relativamente i più agevole soluzione”. E conclude: “Attendiamo la risposta del MATTM per individuare le iniziative da ... Leggi la notizia su anteprima24

