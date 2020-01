Sanremo 2020, Voglio parlarti adesso di Paolo Jannacci: il testo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il figlio del cantautore milanese Enzo Jannacci partecipa al Festival di Sanremo 2020: la canzone che presenta Paolo Jannacci è Voglio parlarti adesso. Classe 1972, Paolo è nato il 5 settembre e ha iniziato la carriera musicale seguendo le orme del padre: il suo genere musicale preferito è il jazz. Nel 1988 è diventato un professionista affinando le sue tecniche al Conservatorio Giuseppe Verdi di Como. Paolo Jannacci, Voglio parlarti adesso Paolo Jannacci fa il suo esordio sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2020: la canzone che presenta in gara è Voglio parlarti adesso. Figlio del noto cantautore Enzo Jannacci, Paolo ha frequentato per anni il Conservatorio di Como, ha collaborato alla realizzazione di alcune colonne sonore di film e ha lavorato alle produzioni discografiche di suo padre. Tra le colonne sono più note è impossibile dimenticare Piccoli ... Leggi la notizia su notizie

