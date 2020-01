Ripascimento, il TAR sospende la gara: udienza 5 febbraio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Si blocca il progetto per il secondo tratto del Ripascimento a Salerno fino all’5 febbraio. Fino a quella data, infatti, il Tar ha fermato l’appalto aggiudicato dal Comune a fine novembre per €6.478.000 per l’avvio della seconda fase del Ripascimento costiero. I giudici hanno deciso di accogliere la richiesta formulata dalla ditta napoletana Cem, giunta seconda alla gara d’appalto contestando i criteri utilizzati nell’attribuzione dei punteggi. Tutto bloccato, dunque, sino agli inizi del prossimo mese quando sarà chiaro se lavori potranno cominciare o se la procedura rischia di dover ripartire dal principio. Il progetto riguarda il tratto di mare che vada da torre Angellara a Mercatello all’altezza del Lido Colombo. Ad aggiudicarsi l’appalto era stato lo stesso gruppo di imprese che aveva già ... Leggi la notizia su anteprima24

LIRATV : Tar accoglie ricorso seconda classificata per lavori ripascimento #comune #rainone #salerno #spiaggia #tar #cronaca… - LIRATV : #Tar accoglie ricorso seconda classificata per lavori ripascimento: Rimane congelato il… -