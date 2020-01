Prescrizione, Davigo: “Differenze condannati e assolti? Dubbi su costituzionalità”. Riforma del processo in Cdm la prossima settimana (Di venerdì 10 gennaio 2020) La riforma del processo penale di Alfonso Bonafede potrebbe essere approvata dal Consiglio dei ministri già la prossima settimana. È questo il risultato del vertice di ieri sera a Palazzo Chigi. Le forze di maggioranza non hanno ancora trovato un accordo sulla Prescrizione, mentre sulle norme messe a punto dal guardasigilli per velocizzare i procedimenti sembra esserci una condivisione. “Sarei pronto a portare la riforma del processo penale in Consiglio dei ministri anche la prossima settimana”, ha spiegato il ministro della giustizia alla fine della riunione di Palazzo Chigi. Ipotesi confermata da Walter Verini, responsabile giustizia del Pd: “Probabilmente la prossima settimana ci sarà un Ddl penale in Cdm per garantire certezze ai tempi processuali”. Persino i renziani hanno usato parole positive per le modifiche illustrate da Bonafede nella prima parte del ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

