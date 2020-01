Pokémon Spada e Scudo: i Pokémon presenti nei Pass Espansione potranno essere collezionati anche senza i DLC (Di venerdì 10 gennaio 2020) Durante il Pokémon Direct di ieri, Nintendo ha annunciato l'arrivo di due Pass di Espansione dedicati a Pokémon Spada e Scudo. Questi DLC aggiungeranno moltissime nuove creature da catturare, ma se non volere acquistare i contenuti extra, sarete in grado di collezionarle lo stesso. Nintendo ha annunciato che le espansioni verranno lanciate insieme agli aggiornamenti gratuiti per tutti i giocatori, consentendo a tutti i proprietari di Spada e Scudo di essere in condizioni di parità per il trading di Pokemon."Questi aggiornamenti consentiranno a coloro che non possiedono il Pokemon Spada e il Pokemon Scudo Pass di Espansione di ottenere i Pokemon che compaiono sull'Isola dell' Armatura e nella Landa Corona con altri mezzi, come il commercio", ha affermato la presentazione. Ciò significa che se non siete in grado di acquistare l'Espansione e trovate un Pokémon Leggendario per la vostra ... Leggi la notizia su eurogamer

