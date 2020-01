Migranti, la Sea Watch salva 119 persone: “Attendiamo un porto sicuro” (Di venerdì 10 gennaio 2020) 119 Migranti salvati dalla Sea Watch. La Ong è in attesa di un porto sicuro: “Non abbiamo avuto nessuna riposta alle comunicazioni”. ROMA – Il ritorno in mare della Sea Watch è coinciso con il salvataggio di 119 Migranti in poco più di 24 ore. Diverse le operazioni di soccorso condotte dalla ONG che ora è in attesa di un porto sicuro dove far sbarcare queste persone. Fino a questo momento non c’è stata nessuna risposta da Roma e da Malta. Il Viminale in queste ore potrebbe aver intrapreso dei contatti con l’Unione Europea per cercare di trovare l’accordo sulla redistribuzione subito dopo lo sbarco. Nelle prossime ore è attesa la comunicazione alla nave. La Sea Watch salva oltre 100 Migranti Diversi salvataggi da parte della Sea Watch in meno di 24 ore in acque libiche e maltesi. La ONG, che è ritornata in mare da pochi giorni dopo il ... Leggi la notizia su newsmondo

