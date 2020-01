Mattia Santori: “Alla fine di queste elezioni avremo già vinto” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tra gli ospiti di Corrado Formigli a Piazzapulita, Mattia Santori ha espresso la propria opinione sulle imminenti elezioni in Emilia – Romagna e sulla possibilità di fare politica senza spendere soldi per utilizzare gli strumenti di marketing. Le dichiarazioni di Mattia Santori Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Piazzapulita, Mattia Santori, uno dei fondatori del Movimento delle Sardine ha risposto ad una domanda posta dal presentatore, Corrado Formigli, su quella che può essere considerata la responsabilità della sinistra. Ebbene, secondo Santori è bene cercare di cambiare punto di vista, ovvero non parlare di “combattere una realtà che esiste”, bensì chiedersi “cosa faccio io per migliorar quella realtà? Prima di puntare il dito, cosa facciamo noi per fare politica in questo paese, cosa facciamo noi per rendere lo Stato migliore. Cosa faccio per ... Leggi la notizia su notizie

PiazzapulitaLA7 : Dal nostro punto di vista in Emilia Romagna è in corso una campagna straordinaria. La popolazione si mobilita duran… - PiazzapulitaLA7 : Le sfide del Governo e il voto in Emilia Romagna sempre più vicino. Tra gli ospiti di stasera uno dei fondatori d… - PiazzapulitaLA7 : Alla fine di queste elezioni avremo già vinto perché abbiamo già partecipato e abbiamo provato a dire la nostra. M… -