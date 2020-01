LIVE Spagna-Belgio 1-0, ATP Cup 2020 in DIRETTA. Nadal-Goffin 4-6, il belga conquista il 1° set (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Rovescio lungolinea largo di Goffin. 15-15 Spingono entrambi sulla diagonale di rovescio e Nadal sbaglia, affossando il colpo in rete. 15-0 Palla corta di Goffin non ben riuscita e Nadal conclude comodamente. Si riparte con Nadal al servizio. Lungo il dritto di Nadal e Goffin vince il primo set con i punteggio di 6-4 in un’ora precisa di gioco. 40-30 Il gancio di dritto affossato in rete da Nadal e set-point per Goffin. 30-30 Esagera con il rovescio Goffin e si va avanti a strappi in questo match. 30-15 Dritto particolarmente profondo di Goffin e niente da fare per Nadal. 15-15 Bravissimo Goffin ad arrivare sulla palla corta e poi a concludere con lo smash. 0-15 Grande risposta di Nadal che mette il dritto sulla riga. C’E’ IL BREAK! Out il rovescio di Nadal e dunque Goffin avanti di un break per la seconda volta. Il ... Leggi la notizia su oasport

