L’hotel più inquietante di sempre: dormire in prigione è possibile (Di venerdì 10 gennaio 2020) C’è chi va alla ricerca di un alloggio confortevole e di un albergo con confort e lussi e chi invece ha sempre desiderato scoprire come si dorme in una prigione. Per farlo è possibile prenotare il proprio soggiorno nella prigione di Karosta, in Lettonia. Hotel inquietanti: dormire in prigione è possibile Per scoprire se i letti di un carcere sono comodi o meno e vivere l’esperienza di alloggiare all’interno di una cella è possibile recarsi nella prigione di Karosta. Quest’ultima è stata infatti per tutto il ventunesimo secolo una prigione militare nazista e successivamente sovietica. Negli ultimi anni invece è stata trasformata in un inquietante hotel che rende possibile vivere l’esperienza dei carcerati. Come funziona la permanenza in questo “innovativo” albergo? Gli ospiti vengono trattati come veri e propri prigionieri: devono firmare ... Leggi la notizia su velvetgossip

La_gatta_pigra : @LuzziAndrea @Confumale Io l'ho utilizzato correttamente, in un hotel, ma trattati come clienti di serie B. Mai più... - magicadespell78 : @j_gufo Tu hai viaggiato molto, io vivo 300 giorni l'anno in hotel, chi ne vede di più? Tu sei in hotel per i past… - moonlightmxlody : l'ost più bella di hotel del luna? can you see my heart di heize -