La Marvel si piega al politically correct: arriva il supereroe Lgbt - (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roberto Vivaldelli La Marvel è pronta a introdurre nel suo universo cinematografico eroi Lgbt nel film "The Eternals" con Angelina Jolie. La conferma arriva il presidente e Ceo Kevin Feige L'indiscrezione trapelata la scorsa primavera è stata confermata dal presidente e Ceo Kevin Feige durante un evento alla New York Film Academy: piegandosi al politically correct la Marvel è pronta a introdurre personaggi Lgbt - gay, trans, ecc. - nel suo universo cinematografico. Come riporta Io Donna, alla domanda se fosse nei piani della Marvel introdurre personaggi Lgbt o apertamente omosessuali nei film targati Marvel, in particolare "trans", Feige avrebbe assicurato: "Sì, assolutamente. Molto presto. In un film che stiamo girando proprio ora". La pellicola in questione dovrebbe essere The Eternals che, secondo quanto dichiarato da Victoria Alonso, capo produzione dell’universo ... Leggi la notizia su ilgiornale

fantasyeydor01 : La Marvel si piega al politically correct: arriva il supereroe Lgbt - RikBon77 : @Valerio864dd @andrea_pecchia Anche se vi capisco, da quando Disney ha comprato Marvel e Lucasfilm, i film di quest… -