Juve, Cobolli Gigli: “Paratici e Nedved? Soldi spesi male. E hanno mandato via Allegri…”. Che stoccata a Sarri! (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dichiarazioni al veleno quelle dell’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, intervenuto durante il palinsesto di Teleradiostereo. L’ex numero uno bianconero ne ha per tutti. Dai Soldi, secondo lui, spesi male per il mercato a Sarri. Ricorda così gli anni della presidenza: “Divenni presidente nel periodo più complicato del club, per richiesta del dottor Ferretti. Era appena arrivata la condanna e dovevamo ripartire dalla Serie B. Non solo. Dovemmo vendere tanti giocatori, mentre rimasero altri che vinsero poi il Mondiale. Vincemmo il campionato di B con Deschamps, poi gli anni successivi andammo in Champions con Ranieri. Mi guardavano tutti come un marziano. Ricordo con molto affetto e amicizia tanti presidenti, come ad esempio Rossella Sensi. Ho un buon ricordo di Lotito, Preziosi”. Ora la Juventus è completamente cambiata. Si è aperto un ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

CalcioWeb : #CobolliGigli spara a zero sulla #Juventus ?? 'Soldi spesi male. Avrei fatto diversamente'. Stoccata a #Sarri ?? - - Notiziedi_it : Juve, Cobolli Gigli critica: “Con i soldi di De Ligt avrei preso Guardiola. Allegri fatto fuori”… - EdoJuve67 : @salpaladino Cobolli chi? Io me ne ricordo uno che ci ha ridotti peggio di quanto abbia fatto un anno di serie b, m… -