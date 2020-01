Inter-Atalanta streaming e probabili formazioni: dove vederla (Di venerdì 10 gennaio 2020) Inter-Atalanta: la squadra di Conte si gioca il titolo di campione d’inverno nel derby lombardo con i bergamaschi di Gasperini Il match clou del sabato della 19ª giornata di Serie A e ultima del girone di andata è sicuramente il derby lombardo fra l’Inter di Antonio Conte e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, due delle formazioni più in forma del campionato. La sfida sarà determinante per l’assegnazione del titolo di campione d’inverno, con Inter e Juventus appaiate al momento in vetta alla classifica con 45 punti. L’Atalanta, dal canto suo, si gioca tanto in chiave Champions: attualmente è in 5ª posizione, distante appena una lunghezza dal 4° posto. Inter-Atalanta: il derby lombardo si giocherà sabato 11 gennaio 2020 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano con fischio d’inizio previsto alle ore 20.45. Inter-Atalanta sarà ... Leggi la notizia su calcionews24

