Il fatto della settimana: la crisi Iran-Usa e il conflitto in Iraq (Di sabato 11 gennaio 2020) Sono passati quasi diciassette anni dall’inizio della guerra in Iraq (20 marzo 2003). Nessun altro conflitto ha condizionato così tanto la politica estera americana in Medio Oriente negli ultimi anni e segnato così profondamente l’immaginario collettivo di due generazioni. Quando dimenticheremo l’attentato alle Torre Gemelle l’11 settembre 2001 o le immagini degli iracheni che abbattono la statua di Saddam Hussein a Baghdad o quelle delle camionette nere di Daesh che varcano il confine tra la Siria e l’Iraq? Gli ultimi eventi – il raid americano al generale Soleimani e la risposta Iraniana – hanno riacceso il conflitto su suolo iracheno dopo che, nel 2019, Daesh era stata pressoché sconfitta (quanto meno la sua proiezione territoriale) e il presidente americano Donald Trump aveva annunciato il ritiro delle truppe americane dalla confinante Siria. Ma perché lo ... Leggi la notizia su open.online

disinformatico : Complimenti, @RaiNews , anche voi spacciate un videogioco per il video della morte del generale Soleimani. Control… - pietroraffa : Il fatto che #Scanzi difenda la riforma della #prescrizione garantisce la pessima qualità del provvedimento #ottoemezzo - Mov5Stelle : Su #Autostrade, i #Benetton e le loro controllate negli ultimi 13 anni hanno fatto il bello e il cattivo tempo con… -