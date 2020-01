Il calvario di un INVERNO mai nato... (Di venerdì 10 gennaio 2020) Siamo qui, giorno dopo giorno, a cercare di trovare un solo elemento che possa garantirci un cambiamento delle attuali condizioni meteo climatiche. Dicembre non è stato per niente freddo, eccezion fatta per gli ultimi giorni dell'anno allorquando un'irruzione coinvolse le regioni adriatiche e del Sud. Poi è arrivata l'Alta Pressione, che ha messo a tacere ulteriori velleità invernali. L'altra irruzione, perché ne abbiamo avuto una seconda, ha appena lambito le regioni meridionali. Se proprio si vuol parlare di freddo dobbiamo fare riferimento al fenomeno delle inversioni termiche, fatto assolutamente normale in presenza di un Anticiclone nel cuore dell'INVERNO. C'è chi lo definisce freddo "artificiale", soprattutto in Val Padana, ma se volessimo fare due conti "termici" il bilancio non sarebbe per nulla lusinghiero. Stiamo assistendo, c'è poco da fare, al calvario di un ... Leggi la notizia su meteogiornale

