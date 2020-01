I concerti di Anastasio nel 2020: biglietti in prevendita per il tour, da Roma a Firenze, Milano e Napoli (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sono stati annunciati i concerti di Anastasio in programma per il 2020. Dopo i due live in programma rispettivamente a Roma e a Milano a marzo, l'elenco delle date del tour si allunga oggi con nuovi spettacoli dal vivo che seguiranno la partecipazione del rapper al 70° Festival della Canzone Italiana. Anastasio è stato scelto da Amadeus ed è uno dei 24 Big in gara al Festival di Sanremo 2020. Lo vedremo dal 4 all'8 febbraio sul palco del Teatro Ariston di Sanremo e in diretta su Rai1 con la canzone Rosso Di Rabbia, nuovo singolo dopo Il Fattaccio Del Vicolo Del Moro, uscito lo scorso novembre, un brano per il quale Anastasio si è ispirato al monologo del poeta Romano Amerigo Giuliani. L’artwork di Il Fattaccio Del Vicolo Del Moro era stato realizzato da Mecna, quello del nuovo brano non è ancora stato svelato. Rosso Di Rabbia anticipa l'uscita del nuovo disco di ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : I concerti di Anastasio nel 2020: biglietti in prevendita per il tour, da Roma a Firenze, Milano e Napoli… - Notiziedi_it : Il nuovo album di Anastasio è Atto Zero dopo Sanremo 2020: i primi concerti con biglietti in prevendita… - zazoomblog : Il nuovo album di Anastasio è Atto Zero dopo Sanremo 2020: i primi concerti con biglietti in prevendita - #nuovo… -