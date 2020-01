Hong Kong: un adulto su 3 con ansia e stress come in zone di guerra (Di venerdì 10 gennaio 2020) Quasi un adulto su tre che vive ad Hong Kong riferisce i sintomi del disturbo da stress post-traumatico (Ptsd). La causa? Mesi di disordini sociali, spesso violenti, che hanno visto centinaia di migliaia di persone riversarsi in strada e protestare contro il governo cinese. A rivelarlo è uno studio dell’Università di Hong Kong, pubblicato su ‘Lancet’. Dall’analisi è emerso anche che un adulto su 10 presenta i sintomi di una depressione, un dato che secondo i ricercatori è “simile a quello osservato nella popolazione che vive in aree dove ci sono guerre o attacchi terroristici“. La prevalenza dei sintomi del Ptsd “è stata 6 volte superiore rispetto ai dati raccolti nelle ultime grandi proteste del movimento ‘Occupy’ del 2014, passando da circa il 5% a marzo 2015 a quasi il 32% a settembre-novembre 2019“, riporta la ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

