Grey's Anatomy, Justin Chambers (Karev) lascia la serie dopo 15 anni e 16 stagioni (Di venerdì 10 gennaio 2020) "Non c'è mai un buon momento per dire addio a uno show e a un personaggio che ha fatto parte della mia vita per 15 anni." Inizia così il comunicato che Justin Chambers ha mandato in queste ore al sito americano deadline. Grey's Anatomy si appresta così a perdere un altro volto storico dello show.Il dottor Alex Karev che in 15 anni e 16 stagioni abbiamo visto passare da tirocinante a capo di chirurgia, lascerà la serie dopo 15 stagioni. Adesso la palla è nelle mani di Krista Vernoff showrunner della serie che sicuramente dovrà studiare un addio degno di un personaggio storico della serie.Grey's Anatomy, Justin Chambers (Karev) lascia la serie dopo 15 anni e 16 stagioni pubblicato su TVBlog.it 10 gennaio 2020 20:07. Leggi la notizia su blogo

