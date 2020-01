F1, Lewis Hamilton dona 500mila dollari per l’Australia: “Mi spezza il cuore questa devastazione” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Lewis Hamilton ha donato 500mila dollari (circa 450mila euro) in favore delle autorità australiane che stanno combattendo contro i devastanti incendi che stanno colpendo l’intero Paese. Il sei volte Campione del Mondo di F1 ha comunicato il suo gesto di beneficenza attraverso i canali social, il pilota della Mercedes è particolarmente colpito dai roghi che stanno divampando nella terra dei canguri e che hanno letteralmente devastato il paesaggio uccidendo milioni di animali. Questo il messaggio lanciato dal britannico che chiede anche il supporto di altre persone: “Mi spezza il cuore vedere la devastazione degli incendi in Australia e quello che stanno causando ad animali e persone. Donerò 500.000 dollari in supporto di animali e dei volontari della fauna selvatica. Sono profondamente addolorato nel sapere che oltre 1 miliardo di animali è morto soffrendo così tanto senza ... Leggi la notizia su oasport

