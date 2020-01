Diletta Leotta, scatto con un uccello tra le mani, il web si scatena (Di venerdì 10 gennaio 2020) Diletta Leotta riesce a fare parlare di sé anche senza fare nulla, come con l’ultimo scatto su Instagram in cui tiene tra le mani un tenero uccello. La conduttrice di DAZN, Diletta Leotta, è ormai entrata in quello status di celebrità in cui ogni insignificante gesto finisce all’attenzione di tutti. Durante le vacanze natalizie praticamente … L'articolo Diletta Leotta, scatto con un uccello tra le mani, il web si scatena è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

