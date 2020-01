Da La vita in diretta al Grande Fratello, ecco chi è Michele Cucuzza (Di venerdì 10 gennaio 2020) Chi è Michele Cucuzza, il giornalista italiano che ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip per rilanciare la sua carriera in televisione. ROMA – Michele Cucuzza al Grande Fratello Vip. Dopo un lungo periodo di pausa dalla televisione, il giornalista italiano ha deciso di ritornare sul piccolo schermo partecipando ad uno dei reality show più conosciuti in tutto il mondo. Andiamo a ripercorrere la sua lunga carriera. Chi è Michele Cucuzza, la carriera del giornalista siciliano Nato a Catania il 14 novembre 1952 (Scorpione), Michele Cucuzza ha iniziato la sua carriera nell’ambito del giornalismo in Sicilia nel quotidiano Catania Sera. Terminati gli studi liceali, si è trasferito a Milano per studiare Lettere moderne. Contemporaneamente ha collaborato con Il Giorno e con l’ufficio stampa Uil. L’approdo in Rai arriva nel 1983 quando è assunto come ... Leggi la notizia su newsmondo

