Cagliari in campo contro il Milan con la maglia del centenario (Di venerdì 10 gennaio 2020) Una maglia speciale per festeggiare il centenario rossoblù: sabato 11 gennaio alla Sardegna Arena in occasione della gara contro il Milan, il Cagliari indosserà per la prima volta la maglia dedicata ai suoi 100 anni. A realizzare il completo gara in edizione limitata, lo sponsor tecnico Macron, azienda leader internazionale nel settore del teamwear: un … L'articolo Cagliari in campo contro il Milan con la maglia del centenario Leggi la notizia su calcioefinanza

