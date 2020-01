Brexit, la Gran Bretagna abbandona l’Erasmus (Di venerdì 10 gennaio 2020) Con la Brexit, che ormai è realtà, la Gran Bretagna non lascia solo l’Europa, ma anche il programma Erasmus. Ormai è stato confermato che il paese di Sua Maestà non farà più parte del progetto che permette ai giovani studenti europei di studiare in atenei stranieri. Mancano solo le firme, ma ormai l’emendamento è stato bocciato. Il governo britannico di Boris Johnson, con la decisione di dare il via libera definitivo alla Brexit, ha anche annunciato che il Regno Unito uscirà anche dall’Erasmus, il programma di scambio tra studenti europei che ha permesso a tantissimi ragazzi di poter fare in tutta sicurezza esperienze di studio e di scambio all’estero. Mercoledì pomeriggio, infatti, è stato bocciato l’emendamento proposto alla legge di ratifica della Brexit, che sancisce il divorzio del Regno Unito dall’Unione Europea. Emendamento che era stato ... Leggi la notizia su bigodino

