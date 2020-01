Ancora un incidente in montagna: ritrovato il cadavere di un alpinista precipitato dal Resegone (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ancora un incidente in montagna, dopo che il giorno dell'Epifania un alpinista bergamasco è morto dopo essere precipitato per diversi metri sul Grignone. Quest'oggi gli uomini del Soccorso Alpino hanno recuperato il corpo di un uomo di 48 anni che risultava scomparso da ieri: sarebbe precipitato nella zona della ferrata Gamma 2 del monte Resegone nel Lecchese. Leggi la notizia su milano.fanpage

