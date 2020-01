Aida Yespica svela tutto: “Sono stata con una donna, la conoscete tutti” (Di venerdì 10 gennaio 2020) La bellissima showgirl venezuelana Aida Yespica è stata al centro dell’attenzione mediatica nel recente passato per le vicende legate a suo figlio Aron. Infatti, dopo la separazione con l’ex compagno Matteo Ferrari, non riesce più a vederlo con costanza: “Non lo vedo da 4 mesi. conoscete la situazione politica del Venezuela e sono mesi che aspetto il passaporto. Ho provato a fare l’impossibile per vederlo. Non ho passaporto, il visto americano mi è scaduto. Lui vive a Miami con il padre e non riesco più a vederlo”. Ed ha anche accusato l’ex partner: “L’anno scorso a febbraio mi è arrivata una raccomandata in cui mi viene comunicato che lui vuole l’affidamento esclusivo del bambino. Pensavo che i rapporti con il mio ex fossero sereni, finché non ha provato a togliermi il bambino”. Nelle ultime ore è arrivata una sua rivelazione davvero ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

