Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2020 ore 11:30 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Viabilità DEL 9 GENNAIO 2020 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO RALLENTAMENTI DALLA Roma-FIUMICINO ALLA PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA SEGNALIAMO TRAFFICO CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA TANGEZIALE. POSSIBILI CHIUSURE IN ATTO. SEMPRE SULLA A A24 Roma TERAMO SEGNALIAMO UN INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE Roma. PRESTARE ATTENZIONE SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E L’ALGIATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E VELLETRI SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA. SEGNALIAMO CHE SEMPRE SULLA NETTUNENSE OGGI E DOMANI SU ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CI SARANNO LAVORI DI ... Leggi la notizia su romadailynews

