Taglio dei parlamentari, mancano le firme: slitta il deposito in Cassazione (Di giovedì 9 gennaio 2020) Brusca frenata nella vicenda del Taglio dei parlamentari: il deposito in Cassazione era infatti previsto per la mattinata di giovedì 9 gennaio alle 11, ma è slittato a causa della mancanza di alcune adesioni. Le firme richieste per il referendum sono 64, ma alcuni senatori, sembra 6, si sarebbero tirati indietro proprio nelle ultime ore. Stando alle prime informazioni sarà fissato nelle prossime ore un nuovo appuntamento entro il 12 gennaio in Cassazione. Taglio dei parlamentari La notizia dello slittamento è arrivata nella stessa mattinata in cui sarebbe dovuto avvenire il deposito. Andrea Cangini, uno dei tre parlamentari promotori dell’iniziativa ha assicurato di essere già al lavoro per stabilire una nuova data entro il termine ultimo fissato per il 12 gennaio: “Altri si stanno aggiungendo per cui per correttezza abbiamo chiesto alla Cassazione uno slittamento” ha ... Leggi la notizia su notizie

