Stragi del sabato sera, accordo Viminale-Anci: in campo la polizia municipale (Di giovedì 9 gennaio 2020) Gabriele Laganà Il protocollo d’intesa affida un nuovo ruolo alla polizia municipale. Pattugliate le aree nei pressi delle discoteche e dei locali di aggregazione Per tentare di fermare le cosiddette “Stragi sabato sera” che costano la vita a tantissimi giovani, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e l'Anci hanno siglato un protocollo d'intesa per contrastare gli incidenti stradali dovuti all’abuso di alcol e droghe che prevede l'affidamento del controllo della viabilità alla polizia locale, soprattutto con pattuglie nei pressi di discoteche e di altri punti di aggregazione. Lamorgese ha anche inviato a tutti i prefetti una direttiva per rafforzare i controlli e la sicurezza stradale nei tratti potenzialmente più esposti a rischio incidenti. Il piano di prevenzione coinvolge sia le autorità locali che i gestori dei locali pubblici e prevede una serie di iniziative tra ... Leggi la notizia su ilgiornale

