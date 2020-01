Strage di Bologna, verso la sentenza. Gilberto Cavallini: “Di quello che non ho fatto non mi posso pentire” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Prima che i giudici entrassero in camera di consiglio sentenza l’ex Nar Gilberto Cavallini ha chiesto la parola ribadire la sua innocenza: “Io sono pentito di quello che ho fatto, di quello che non ho fatto non mi posso pentire. Dico anche a nome dei miei compagni di gruppo che non abbiamo da chiedere perdono a nessuno per quanto successo il 2 agosto 1980“. Cavallini è accusato di concorso nella Strage di Bologna. “Ribadisco il concetto espresso da Francesca Mambro davanti a una Corte di assise, molti anni fa. Non siamo noi che dobbiamo abbassare gli occhi a Bologna”. Dopo quasi due anni di dibattimento, decine di testimoni e perizie, a 40 anni dai fatti, il verdetto dovrebbe arrivare in giornata. La Procura di Bologna ha chiesto l’ergastolo per l’ex Nar, attualmente in semilibertà nel carcere di Terni. Per la Strage sono condannati in via definitiva gli ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

