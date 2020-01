Strage di Bologna, l’ex Nar Gilberto Cavallini condannato all’ergastolo dalla corte d’Assise (Di giovedì 9 gennaio 2020) Fine pena mai. I giudice della corte d’assise di Bologna hanno condannato all’ergastolo l’ex Nar Gilberto Cavallini per concorso in Strage. Quella di Bologna che fece 85 morti e 200 feriti. Prima che i giudici entrassero in camera di consiglio sentenza l’imputato ha chiesto la parola ribadire la sua innocenza: “Io sono pentito di quello che ho fatto, di quello che non ho fatto non mi posso pentire. Dico anche a nome dei miei compagni di gruppo che non abbiamo da chiedere perdono a nessuno per quanto successo il 2 agosto 1980“. Cavallini è accusato di concorso nella Strage di Bologna. “Ribadisco il concetto espresso da Francesca Mambro davanti a una corte di assise, molti anni fa. Non siamo noi che dobbiamo abbassare gli occhi a Bologna”. Dopo quasi due anni di dibattimento, decine di testimoni e perizie, a 40 anni dai fatti, il verdetto ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

