Stop incidenti all’incrocio: in arrivo un nuovo semaforo tra Bollate e Senago (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un nuovo semaforo è in arrivo sul viale Lombardia all’altezza dell’incrocio con via Brodolini tra Bollate e Senago. Per questo l’impianto sarà realizzato dal Comune di Senago e sarà pagato in parte da Bollate. Una necessità quella di realizzare il semaforo dettata dal fatto che negli anni vi sono stati numerosi incidenti stradali e che l’immissione per chi arriva da Senago nelle ore di punta è complicata. Ma questo semaforo servirà anche a tenere parte della coda di via Kennedy più lontana dalle abitazioni. Il costo dell’opera, la cui realizzazione partirà nei prossimi mesi, è di 36mila euro e sarà diviso a metà tra i due comuni. Si tratta comunque di un semaforo provvisorio in attesa che venga realizzata la nuova rotatoria prevista nell’ambito ... Leggi la notizia su ilnotiziario

