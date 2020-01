Modena, travolto e ucciso da un’auto a 17 anni: stava andando a scuola in bici (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un ragazzo di diciassette anni è morto questa mattina a Modena, investito da un’automobile mentre era in sella alla sua bicicletta. Pare che il giovane, che forse stava raggiungendo la fermata del bus che lo avrebbe portato a scuola, stesse attraversando nei pressi delle strisce pedonali, quando è sopraggiunta una vettura che non è riuscita ad evitare l’impatto. Un ragazzo di diciassette anni è stato travolto e ucciso ieri mattina, mercoledì 8 gennaio, da un’auto mentre si trovava in sella a una bicicletta all’angolo tra via Morane e via Brescia, a Modena. Il dramma si è consumato intorno alle 7.10 del mattino, mentre il ragazzo stava andando a scuola. Purtroppo inutile l’intervento dei sanitari di Modena Soccorso che, giunti sul luogo dell’incidente, hanno tentato di rianimare e stabilizzare il giovane, che poi è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Baggiovara. ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

