Miriana Trevisan commenta la presenza di Serena Enardu al Gf Vip (Foto) (Di giovedì 9 gennaio 2020) Forse è solo una coincidenza o forse sono parole ben precise che Miriana Trevisan ha voluto pubblicare sul suo profilo social dopo la prima puntata del Grande Fratello Vip (Foto). Pago, il suo ex marito e papà del loro piccolo Nicola, è tra i concorrenti di questa quarta edizione. Conosciamo un po’ tutti la loro storia ma anche quella ormai finita tra il cantante e Serena Enardu; più che altro come è finita male in un altro reality, Temptation Island Vip. Ieri sera tutti siamo rimasti sorpresi nel vedere la Enardu in studio accanto ad Alfonso Signorini; per lei c’è un televoto aperto, al pubblico spetta la decisione se farla entrare o meno nella casa. Pago è all’oscuro di tutto e lo era anche Miriana che mostrando un outfit blu questa mattina sembra avere commentato la puntata di ieri del Gf Vip. Miriana Trevisan SEMPRE DALLA PARTE DI PAGO “Il blu esprime verità” scrive la Trevisan ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

