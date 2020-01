Milano | bambino di cinque anni cade dal secondo piano | ferito

Milano - bambino caduto nella tromba delle scale a scuola : indagate due maestre e una bidella : Milano, bambino di quasi 6 anni caduto nella tromba delle scale a scuola. indagate due maestre e una bidella: sono accusate di omicidio colposo e omessa vigilanza. bambino di quasi sei anni caduto nella tromba delle scale della sua scuola, indagate due maestre e una bidella, che dovranno rispondere a vario titolo della accuse di omicidio colposo e omessa vigilanza. L’incidente mortale era avvenuto lo scorso 18 ottobre nella scuola ...

Milano - bambino morto dalle scale a scuola : due maestre e una bidella indagate per omicidio colposo : Due maestre e una bidella sono state indagate dalla procura di Milano con l'accusa di omicidio colposo per la morte del bambino precipitato lo scorso 18 ottobre dal secondo piano nella tromba...

Milano - bambino di 9 anni cerca di buttarsi dalla finestra a scuola : le maestre lo salvano : Una drammatica vicenda famigliare ha rischiato di finire in tragedia a Milano, dove un bambino di 9 anni ha cercato di buttarsi da una finestra della scuola elementare che frequenta ed è stato salvato solo grazie alla prontezza delle maestre. Il piccolo era affidato ai servizi sociali e doveva abitare dalla madre, che però lo ha lasciato a casa dei nonni. Un appartamento frequentato anche dal padre, indagato per maltrattamenti.Continua a leggere