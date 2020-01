LIVE Atp Cup 2020, 9 gennaio in DIRETTA: Argentina-Russia 0-1, Schwartzman-Medvedev 4-6 6-4 1-2 (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Rovescio in rete di Medvedev. 40-30 Gran risposta di Medvedev che alla lunga costringe Schwartzman all’errore. 40-15 Gran rovescio all’incrocio delle righe di Medvedev. 40-0 Nuovo punto facile per Schwartzman, al momento i giocatori alla risposta non sono esattamente efficaci. 30-0 Viene a rete Schwartzman e si prende il punto. 15-0 Prima esterna di Schwartzman. 1-2 Medvedev, che anch’egli tiene facilmente il servizio. 40-0 Comanda con il dritto Medvedev e poi chiude di rovescio. 30-0 Prima efficace di Medvedev. 15-0 Grandissimo recupero di Schwartzman a rete, ma il nastro sulla successiva volée di dritto aggiusta la palla a Medvedev che chiude comodamente. 1-1 Facile game di servizio tenuto da Schwartzman. 40-0 Due grandi rovesci di Schwartzman per aprirsi il lato destro del campo. 30-0 Rovescio in rete di ... Leggi la notizia su oasport

