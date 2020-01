L'amore padri-figli spiegato da due suicidi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Valeria Braghieri Da qualche parte le due notizie sono perfino uscite in sequenza: Suicida a 15 anni, nel 2018 il dolore per la perdita del padre; «Non sopravvivo alla morte di mio figlio» papà non resiste al dolore e si impicca a Roma. Si sfiorano nell'andarsene per dolori simmetrici. Perché la vita li ha azzoppati all'opposto: uno sull'appoggio indietro, l'altro sul passo in avanti. Un padre senza il figlio non ha futuro, gli si è chiuso l'orizzonte il giorno in cui un incidente in moto ha distrutto la percezione che la sua vita avesse un destino. E «troppo presto» è contronatura anche perdere un padre, o una madre, perché si diventa vecchi all'improvviso, da bambini: un orfano non è mai giovane. Ci sono perdite che premono le tempie come le pinze dell'elettroshock. Che sono un ingaggiare un corpo a corpo con la vita, ogni maledetto giorno, passo dopo passo, respiro dopo ... Leggi la notizia su ilgiornale

LobbaLuisa : RT @CristinaScacco: @mentecritica Ti prego di accogliere tutto l'amore per te e per la tua bambina da parte di questo universo di donne e u… - stefano_lopo : RT @Vincenzo2483: Auguri @OfficialSSLazio amore infinito, mi troverai sempre lì al tuo fianco. Orgoglio dei nostri padri, orgoglio e vanto… - SpriocDorcha : E pensare che la maggior parte di coloro che festeggiano in questi casi sono quei padri e quelle madri di famiglia… -