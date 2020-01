L' addio della fidanzata del calciatore malato di sarcoma | Ora riposa | mio

L’addio della piccola Charlotte al suo papà Andrew O’Dwyer : Da pochi giorni sul web, gira la foto di una bimba di venti mesi chiamata Charlotte, che durante il funerale del suo papà, Andrew O’Dwyer, è in piedi vicino la sua bara. E’ diventata virale, poiché l’uomo ormai è considerato da tutti un eroe, visto che ha perso la vita per domare gli incendi, che stanno devastando l’Australia negli ultimi giorni. Una storia commovente che ha sciolto i cuori di tutti. La piccola, durante ...

Alleanza Vegè-Metro/ 'addio ipermercati - ecco il futuro della grande distribuzione' : grande distribuzione, Alleanza Vegè Metro: nel mirino un giro d'affari di 11 miliardi a fine 2020, le parole di Giorgio Santambrogio.

Striscia la Notizia - addio Alessandro Cocco : muore il presenzialista da record della televisione italiana : È morto a 78 anni Alessandro Cocco, il "re dei presenzialisti" della tv. Oltre 30mila apparizioni, 10mila da spettatore: dal 2008 era nel Guinness dei primati. Originario del Vicentino, viveva a Gornate Olona, nel Varesotto. Iniziò nel 1976 con Schiaffo e bacio su TeleAltomilanese. Da allora tv priv

L’addio della piccola Charlotte al papà pompiere morto negli incendi in Australia : Una folla commossa ha salutato per l’ultima volta il vigile del fuoco Andrew O'Dwyer, uno dei pompieri deceduto cercando di domare i devastanti incendi in Australia. Tra di loro, in prima fila davanti alla bara, i familiari di Andrew: la moglie e la figlioletta che ha voluto indossare il casco del papà che tutti ora chiamano eroe.Continua a leggere

Rita Rusic - l’addio con Cecchi Gori : i veri motivi della separazione : Ospite di verissimo, Rita Rusic ha parlato del matrimonio con Vittorio Cecchi Gori e dei motivi che li hanno spinti verso la separazione. Nei prossimi giorni vedremo Rita Rusic nei panni di concorrente del Grande Fratello Vip, una decisione che lei stessa ha definito “estrema”. Ciò nonostante l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori si prepara […] L'articolo Rita Rusic, l’addio con Cecchi Gori: i veri motivi della ...

Un posto al sole - addio a Vito Molaro morto a 26 anni a causa della fibrosi cistica : “Il leone è ferito ma non è morto. Auguri a tutti di un buon 2020. Si ha sempre una ragione per rialzarsi, sempre” così scriveva su Facebook Vito Molaro, attore e figurante che ha interpretato un piccolo ruolo anche in Un posto al sole su Rai3, ricoverato all’ospedale Umberto I di Roma. Era la sera del 31 dicembre, ma poco dopo la malattia di cui soffriva da tempo se l’è portato via. L’attore 26enne di Tufino, paese ...

Daniele De Rossi - l’ex capitano della Roma si ritira : addio al Boca : Daniele De Rossi, l’ex capitano della Roma si ritira; addio al Boca e rientro in Italia Daniele De Rossi ha deciso di dire basta. Le difficoltà fisiche e i pochi minuti giocati nell’ultimo periodo con il Boca Juniors hanno influenzato la sua scelta. Ultima goccia nel vaso, l’addio dell’amico Burdisso dal ruolo di Ds della […] L'articolo Daniele De Rossi, l’ex capitano della Roma si ritira: addio al Boca ...

addio al Record Man della Televisione italiana con oltre 30mila presenze : Si è spento ieri Alessandro Cocco, imprenditore varesino con la passione per la Televisione, entrato nel Guinnes dei primati per il suo Record di partecipazioni tra il pubblico nei più svariati programmi televisivi, dove aveva accumulato più di 30mila “comparsate”. Cocco, nato a Valdagno nel 1942, in giovane età si era trasferito in provincia di Varese, a Gornate Olona, dove partito come operaio aveva con gli anni avviato ...

addio al calciatore Carlo Collaro - ex bandiera della Puteolana negli anni Ottanta : In lutto il mondo sportivo puteolano: è morto Carlo Collaro, già attaccante del Campania Puteolana 1988/89 e 1989/90. Contribuì in maniera determinante a portare la formazione flegrea in C1 al termine della stagione 1988/89, quando come allenatore c'era un'altra leggenda calcistica partenopea, il brasiliano Cané.Continua a leggere

L'addio della moglie a Soleimani : "Questa bandiera non cadrà a terra - mio generale" : “Sei andato in cerca del martirio sulle montagne e nei deserti. E infine, il martirio ti ha aperto le braccia...Questa bandiera non cadrà a terra, mio Generale”. Con queste parole la moglie di Qassem Soleimani ha commemorato il marito, ucciso nel raid americano vicino Baghdad della notte scorsa.Soleimani, 62 anni, formatosi durante gli anni della guerra con l’Iraq di Saddam Hussein negli anni ’80, rispondeva ...

Benevento - addio alle campane per il vetro : il calendario della raccolta rifiuti : Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Iniziata la rimozione delle campane per la raccolta del vetro nelle strade cittadine. Le prime campane sono in corso di rimozione a partire dai quartieri Pacevecchia e Capodimonte. La cittadinanza sarà avvisata della rimozione tramite applicazione di adesivi sulle campane. Intanto si è completata la consegna dei carrellati ai condomini, mentre continua la consegna dei bidoncini alle utenze domestiche ...

Juventus - Dybala tra rinnovo e addio : si complica il futuro della Joya : Juventus – Il futuro di Dybala è un grande argomento di discussione. Difficile sapere quale sarà il prossimo futuro dell’attaccante argentino. L’ex Palermo si è ripreso la scena, offrendo ottime prestazioni e tornando indiscutibile protagonista. Ed è probabilmente per questo che la Juventus starebbe pensando al rinnovo, ma l’intesa appare, quantomeno al momento, complicata. Juventus, complicata l’intesa per il rinnovo della Joya Il ...

addio a Peter Schreier - il tenore della Germania dell’Est : Peter Schreier è morto. Il tenore della Germania dell’Est aveva 84 anni dopo una lunga malattia. Il cantante si era ritirato dalle scene nel 2000. DRESDA (Germania) – Peter Schreier è morto all’età di 84 anni a Dresda. Il tenore della Germania dell’Est era da tempo malato con le sue condizioni che sono peggiorate negli ultimi giorni. Nelle prossime ore la famiglia comunicherà le modalità per salutare l’artista ...

Roma dice addio a Gaia e Camilla ed il prete accusa : “Il senso della vita non è bere e fumarsela” : Si sono tenuti questa mattina i funerali di Gaia e Camilla, le due ragazze investite lo scorso 22 dicembre a Roma, ecco le parole del prete. La parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, a Roma, questa mattina era gremita. A partire dalle 10:30, infatti, cominciava la cerimonia funebre per Gaia Von Friemann e Camilla […] L'articolo Roma dice addio a Gaia e Camilla ed il prete accusa: “Il senso della vita non è bere e ...