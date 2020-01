Il Cantante Mascherato: Milly Carlucci svela i particolari dell’innovativo talent (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’attesa per Il Cantante Misterioso sta per terminare. Milly Carlucci, che da venerdì 10 gennaio presenterà in prima serata su Rai 1 il nuovo talent game show del tutto innovativo, ha rivelato, nel corso della conferenza stampa, alcune informazioni sul nuovo programma. 8 celebrità si sfideranno in forma anonima Si tratta di un talent nato in Corea, che, raggiungendo un incredibile successo, ha fatto il giro del mondo fino ad arrivare anche sul piccolo schermo italiano. La Carlucci ha spiegato che si tratta di un cast di personaggi famosissimi in vari settori, precisando: “Sono personaggi di qualunque genere, artistico e non“. Le 8 celebrità in gara si sfideranno in forma anonima poiché il loro volto sarà coperto da una grande maschera pittoresca. Ognuna delle 8 celebrità ha deciso quale costume indossare, ed i protagonisti saranno: l’Angelo, il Mastino, il Leone, il Mostro, il ... Leggi la notizia su thesocialpost

