Forse in pochi avrebbero scommesso sulla storia d'amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, passione esplosa al Grande Fratello Vip due anni fa, diventata oggi qualcosa di davvero importante. I due hanno iniziato il 2020 col botto: i giovani sono nella terra natia di lei, il Sud America. Un viaggio che fa galoppare la fantasia dei fan, i quali sperano nei fiori d'arancio. Rumors a parte, non si può certamente ignorare che si tratti di una vacanza diversa dalle altre: l'ex campione di ciclismo, infatti, è volato in Argentina per conoscere i parenti della bella Chechu. La stessa coppia prima di partire aveva detto: «Daremo inizio a qualcosa di speciale. Partiamo per diventare una famiglia». Ignazio Moser Instagram, corpo sensuale baciato dal vento: «Spettacolo unico» Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno scelto di trascorrere le vacanze natalizie in Argentina e ...

AleVillarmonte : RT @xharxs: andrea denver = ignazio moser paola di benedetto = cecilia rodriguez federico rossi = francesco monte #GFVIP - barza__33 : RT @Iperborea_: Se Cucuzza è Lorenzo Flaherty, Andrea Denver più parla più dona vibes alla Ignazio Moser #GFVip - shadesofamnesia : RT @xharxs: andrea denver = ignazio moser paola di benedetto = cecilia rodriguez federico rossi = francesco monte #GFVIP -