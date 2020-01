Grande Fratello Vip 2020, Licia Nunez: ecco come Imma Battaglia mi ha tradito con Eva Grimaldi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Clizia Incorvaia e Licia Nunez Tra gli inquilini del Grande Fratello Vip 2020 c’è anche Licia Nunez che, nel 2010, ha visto naufragare la sua storia d’amore con l’attivista politica Imma Battaglia. Proprio stamattina, l’attrice ha portato alla luce quelli che sono stati – dal suo punto di vista – i motivi della fine della sua relazione, parlando di una tresca clandestina avuta dall’ex compagna con Eva Grimaldi, divenuta in seguito sua moglie. Licia ha spiegato ad alcuni coinquilini di aver conosciuto Imma quando aveva 25 anni; nonostante fosse di 19 anni più Grande, la Nunez è rimasta affascinata dalla donna, motivo per cui si è profondamente innamorata ed ha incominciato una convivenza con lei, andata avanti per circa 7 anni (dal 2003 al 2010). Ad un certo punto sono però sorti i primi problemi: “Lei (Imma) ormai aveva avuto tutto nella ... Leggi la notizia su davidemaggio

