Ferriera di Trieste, referendum tra i lavoratori dell’Ilva del Nord sul piano di riconversione dello stabilimento: sindacati divisi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Mentre si apre il referendum tra i lavoratori della Ferriera di Trieste, per approvare o respingere l’accordo raggiunto qualche giorno fa solo da una parte sindacale, il ministero dello Sviluppo economico e Fincantieri calano l’asso. Il ministro Stefano Patuanelli e l’amministratore delegato Giuseppe Bono si sono incontrati personalmente a Roma, con il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, collegato in video conferenza. Hanno poi annunciato la prossima firma di un protocollo per scongiurare esuberi tra le maestranze di Siderurgica Triestina, parte del gruppo Arvedi, impegnate nell’area a caldo ormai avviata alla chiusura. Non è stato fornito alcun numero, ma l’impegno di Fincantieri sarebbe esplicito. Intanto si vivono ore cruciali nel capoluogo giuliano, tra infuocate assemblee in fabbrica e tavoli di trattativa, paura di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

