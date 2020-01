Elezioni in Emilia Romagna, Bonaccini avanti di due punti su Borgonzoni – Il sondaggio Swg (Di giovedì 9 gennaio 2020) Quando mancano 16 giorni al voto, l’Emilia Romagna risulta così spaccata tra i due principali candidati di centrosinistra e centrodestra: Stefano Bonaccini, già governatore della Regione, è avanti di due punti con una forbice di consensi tra il 45 e il 49% su Lucia Borgonzoni, la candidata espressa dalla Lega di Matteo Salvini, che negli ultimi orientamenti di voto Swg porta a casa consensi tra il 43 e il 47%. Lanciando uno sguardo agli ultimi orientamenti di voto, si evince che il candidato dem risulta il favorito già da diverse settimane. Ma lo scarto è minimo (non supera i 2-3 punti) e la partita è tutta da giocare. I partiti La situazione si inverte se si prende in considerazione l’intera coalizione di partiti di centrodestra o centrosinistra. In questo caso, è la coalizione di Borgonzoni a essere avanti con il 45-49% di consensi nelle intenzioni di voto ... Leggi la notizia su open.online

